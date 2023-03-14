Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı, 44’ü tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalanırken, 44’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Aralarında “konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçundan 29 yıl 8 ay 15 gün, “hırsızlık” suçundan 15 yıl 8 ay ve 6 yıl 3 ay, “dolandırıcılık” suçundan 10 yıl 9 ay, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 5 yıl 11 ay 7 gün hapis cezaları olan şahısların da bulunduğu 68 aranan şahıs yakalandı.

Haklarında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 44’ü tutuklanarak Manavgat Cezaevi’ne teslim edildi.