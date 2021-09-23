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Manavgat’ta aynı bölgede ikinci yangın
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 23.09.2021, 12:06
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Oluk mevkisinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 8 helikopterin müdahalede bulunduğu yangına yer ekiplerinin de ulaşmak üzere olduğu bildirildi. Rüzgarın da olduğu bölgede yangının yayılarak devam ettiği belirtildi.
Öte yandan dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.