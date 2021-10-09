Manavgat’ta 5 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde yangın paniği yaşandı. Dumanların çıktığı otelde paniğe kapılan bazı turistler balkondan çarşaf yardımı ile aşağı inmek istedi. Bazıları ise balkonda yardım bekledi. Korku dolu anların yaşandığı olayda 3 Rus turist dumandan etkilendi.

Yangın, ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesinde faaliyet gösteren bir otelin SPA bölümünde bulunan sauna içerisinde çıktı. Otelin farklı bölmelerinden dumanların çıktığını gören turistler büyük korku yaşadı. Durum çalışanlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelden dumanların çıktığını gören turistler ise büyük korku yaşadı. Bazı turistler paniğe kapılarak 2’nci katın balkonundan aşağı çarşaf yardımı ile inmek istedi. Yanından çocukları da olan aileye merdiven uzatıldı. Turist aile merdiven yardımı ile aşağı indi. Bir başka turist ise uzun süre balkonda yardım bekledi.

3 Rus turist hastaneye kaldırıldı

Yangında 3 Rus turist dumandan etkilendi. Bazı turistlerin de ayakta tedavisi yapıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yangının sauna kısmında bulunan resistans arızasından çıktığı tespit edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.