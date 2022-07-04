Manavgat’ta 5 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin zemin katından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Dumandan hafif etkilenen turistlere ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 05.00 sıralarında Örenşehir Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin zemin katındaki teknik servis bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle yoğun şekilde çıkan duman üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye Manavgat’ın yanı sıra İncekum’dan itfaiyeler, ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafodan çıktığı tahmin edilen yangında, elektrik panoları ve jeneratör yanarken, otelin içini duman basması nedeniyle turistler büyük panik yaşadı. Yangına uykuda yakalanan müşteriler güvenli şekilde tahliye edilirken, dumana maruz kalanlara ambulansta müdahale yapıldı. Tahliye edilen müşteriler sahile ve otel bahçesine indirilirken, ayran ve yiyecek ikramında bulunuldu. Bazı turistlerin hiçbir şey olmamış gibi sahilde şezlongda uyumaya devam ettikleri görüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.