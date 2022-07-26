Manavgat’ta 10 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 35 parça tarihi eser ele geçirdi. Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından A.Y. ve R.G. isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaşılmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

10 milyon TL değerinde kaçak tarihi eser

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yapacağı belirlenen A.Y. ve R.G. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan; 14 parça altın kalp ve yaprak şeklinde kolye ucu, 3 parça taşlı altın kolye ucu, 2 parça hilal şeklinde altın küpe, 2 parça püsküllü altın küpe, 1 parça altın hızma, 1 parça altın alyans, 1 parça altın çocuk kolyesi ve 11 parça yakut olmak üzere toplamda 35 parça tarihi esere ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılan şahısların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.