banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Manavgat’da otel çamaşırhanesinde yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın korkuttu. Havalandırma borusunda çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürülürken, otel personeli ve misafirlerin etkilenmediği bildirildi.

Asayiş 07.07.2022, 13:07
Manavgat’da otel çamaşırhanesinde yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın korkuttu. Havalandırma borusunda çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürülürken, otel personeli ve misafirlerin etkilenmediği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun-Side sınırında bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Yangın, otel çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, personel ve müşterilerden kimse yangından etkilenmedi. Her ihtimale karşı, ambulans ve sağlık ekipleri tedbir amaçlı olarak yangının meydana geldiği binanın önünde bekletildi.

Yangının, otelin konaklama bölümünden ayrı bir binada bulunan çamaşırhane bölümünde kurutma makinesinin havalandırma borusunda meydana geldiği bildirildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye, ambulans ve jandarma araçları otelden ayrıldı.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu