Manav hırsızları tutuklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde manavdan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir manava giren 3 şüpheli kasadan 2 bin TL banknot, 750 TL’lik madeni para ve bağış kutularını çalarak kaçtı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından yaşları 18’den küçük olan A.B. (17) B.Ç. (17) ve E.Ç (17) isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgu ve ifadesi tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden A.B. ve E.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.