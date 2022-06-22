Man Adası davasında yeni gelişme: Kılıçdaroğlu Erdoğan’a toplamda 489 bin lira tazminat ödeyecek

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen iki ayrı ‘Man Adası’ davası yeniden karara bağlandı. İki davada da kararında direnen yerel mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a toplamda 489 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2 ayrı grup toplantısındaki sözleri nedeniyle açılan tazminat davaları Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davacı Recep Tayyip Erdoğan ve davalı Kemal Kılıçdaroğlu avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, Yargıtay Hukuk Dairesi’nin bozma kararlarını okudu.

Bozma ilamına karşı duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, Yargıtay’ın usul ve yasaya aykırı olan bozma ilamına direnilmesine karar verilmesini talep etti. Davalı avukatı Celal Çelik, reddi hakim taleplerinin mahkeme tarafından hukuksuz bir şekilde geri çevrildiğini ve bu durumun mahkemenin nesnel davranmayacağını gösterdiğini belirterek yeniden reddi hakim talebinde bulundu. Avukat Çelik, bozma ilamına uyulmasını istedi. Mahkeme, reddi hakim talebinin, davanın uzatılmasına yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi.

İki davada da yerel mahkeme kararında direndi

Davayı yeniden karar bağlayan ve kararında direnen mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Kasım 2017 tarihinde grup toplantısındaki sözleri nedeniyle, yasal faizi ile birlikte davacı Recep Tayyip Erdoğan’a 150 bin TL, Özdemir Bayraktar’a 60 bin TL, Esra Albayrak’a 22 bin TL, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a 22 bin TL, Bilal Erdoğan’a 20 bin TL, Ahmet Burak Erdoğan’a 16 bin TL, Mustafa Erdoğan’a 15 bin TL, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen’e 14’er bin TL, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci’ye ise 13’er bin TL olmak üzere toplamda 359 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. 13 Şubat 2018 tarihindeki konuşmaları üzerine açılan davada ise, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 130 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Ne olmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 ve 13 Şubat 2018 tarihinde yaptığı grup toplantılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin Man Adaları’nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner avukatları aracılığı ile mahkemeye başvurarak 2 ayrı manevi tazminat davası açmıştı.

Yerel mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun 21 Kasım 2017 tarihindeki grup toplantısındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. 13 Şubat 2018 tarihindeki sözleri nedeniyle ise Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verilmişti. Dosya, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilmişti.