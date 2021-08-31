Mamak’taki kadın cinayetine tanık olan taksici kan donduran o anları anlattı: “Önce eski eşine, sonra da yanındaki adama sıktı”

Ankara’da boşandığı eski eşini erkek arkadaşıyla gördükten sonra cinnet getiren Salih Ö. (38), yanında getirdiği tabancayla eski eşi Ebru Y. (33) ile arkadaşı Mustafa D. ve kızı İsra Ö.’yü yaraladıktan sonra aynı tabancayla kafasına sıkıp intihar etmişti. Facia gibi olayda, ağır yaralanan Ebru Y. ile Salih Ö. hayatlarını kaybetti. Mustafa D. ile İsra Ö.’nün ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlara şahit olan taksici Haydar Yılmaz’da kan donduran anları anlattı.

Olay, akşam saat 23.00 sularında Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Salih Ö. boşandığı eşi Ebru Y. ile sevgilisi Mustafa D.’yi ve kendi kızı olan İkra Ö.’yü bir sitenin bahçesinde tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından Salih Ö. saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca ile kendisini de başından vurdu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Ebru Y. ile cinnet getiren eski eş Salih Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlara şahit olan taksici Haydar Yılmaz’da kan donduran anları anlattı.

“Yerde bir kadın ve erkek yatıyordu”

Olaya anbean şahit olduklarını aktaran taksi şoförü Haydar Yılmaz, “Akşam saatleriydi, silah sesleri gelmeye başladı. Sonrasında bağırış sesleri geldi kadınların. O an aşağıya doğru indik kalabalığa doğru. Yerde bir kadın ve erkek yatıyordu. Olayı gerçekleştiren eski kocasıymış. Önce eski eşine arkadan sıkıyor. Sonra eşinin yanındaki adama sıkıyor. Bir tane de küçük kız çocuğu vardı. Onun da omzuna bir tane mermi isabet etti. Onu aldılar, götürdüler. Arkadaşlarımız canlı canlı yaşadı. Olaydan önce kadınla erkek bizim duraktan taksi istemişti. Bizim arkadaşımızda binanın önünde bagaja eşyaları yüklerken bu olay meydana geliyor” diye konuştu.