Mamak’ta eski eşi tarafından kurşunlanan Ebru Yüksel’in yakınları yaşananları anlattı: "Eski eşine 8 el ateş etti"

Başkentte Salih Ö. (38), önceki gece boşandığı eşi Ebru Y. (33), ile erkek arkadaşı Mustafa D.’yi ve kızı İsra Ö.’yü yanındaki getirdiği tabancayla kurşunlayarak yaraladıktan sonra kendi kafasına sıkıp intihar etmişti. Katliam gibi olayda Ebru Y. ve cinnet getiren Mustafa D. hayatını kaybederken, diğer iki yararlanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cinayete kurban giden Ebru Y.’nin dayısı Erkoç Karaman ise kan donduran olayı İHA’ya anlattı.

Olay, akşam saat 23.00 sularında Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Salih Ö. boşandığı eşi Ebru Y. ile sevgilisi Mustafa D.’yi ve kendi kızı olan İkra Ö.’yü bir sitenin bahçesinde tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından Salih Ö. saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca ile kendisini başından vurdu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Ebru Y. ile cinnet getiren eski eş Salih Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yasa boğulan Ebru Y.’nin yakınları ise yaşanan vahşeti anlarını anlattı.

"Eski eşine 8 el ateş etmiş"

Cinayet kurbanı Ebru Y.’nin dayısı olan Erkoç Karaman, Salih Ö’nün barışmak için sürekli eski eşine baskı uyguladığını belirterek, "Salih Ebru’nun eşiydi. Ayrılalı 5 - 6 ay olmuştu. Eşi sürekli sevdiğini söyleyip beraber olmak istiyordu. O da kabul etmedi ayrılmak istiyordu. Olay böyle ilerledi. En sonunda dün akşam geliyor, bekliyor. Onlar dışarıya çıkarken önce diğer şahsı vuruyor. Bunlar ayrılalı normal şartlar 5-6 ay oluyor. Yeni biriyle evlenmiş iki, üç gün önce. Eski eşi de onları birlikte görünce gelmiş önce ona sıkmış, ondan sonra da eski eşine 8 el ateş etmiş. Çocuğunu yaralanmış. En sonda kendi kafasına sıkmış. Kendi de eşi de vefat etti. Ayrıldıktan sonra aralarında daha önce husumet olmamıştı. Bir ara birleşme aşamasına geldiler. Sonra olmadı. Eşi ısrar ediyordu sürekli barışmak için. Biz böyle bir şey olacağına hiç beklemiyorduk. Evin kapısına kadar geliyor. Tam taksiye binecekleri anda silahı çekip vuruyor. Bizim 20 yıllık eniştemizdi aynı köydendik" ifadelerini kullandı.