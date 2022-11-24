Mamak Belediyesinin köpekleri öldürme iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Mamak’ta beslediği sokak köpeklerinin belediye ekipleri tarafından öldürüldüğü iddia eden Aynur Öztürk, duruma müdahale etmek istediği esnada da zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Yaşadığı o anları cep telefonu kamerasına kaydeden Öztürk, belediye barınaklarında hayvanlara iyi bakılmadığını ve ölüme terk edildiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Olay, Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, hayvansever Aynur Öztürk, mahallede beslediği 3 sokak köpeğinden ikisinin Mamak Belediyesi ekiplerince öldürüldüğünü diğerinin ise yaralandığı görünce duruma müdahale etmek istedi. Barınak ekiplerine ait araçta kanlar içerisinde duran 2 köpek ile diğer yaralı köpeği kurtarmak isterken zabıta ekipleri tarafından da darp edildiğini ileri süren Öztürk, köpeklerinin belediyeye ait barınaklarda ölüme terk edildiğini ileri sürdü. Yaşadığı korku dolu anları kayda alan Öztürk, köpeklerin aç bırakıldığını ve çağ dışı şartlara mahkum edildiğini belirtti.

“Mamak Belediyesi zabıta ekipleri elimden çekti ve beni darp etti”

Yaşadığı olayı anlatan Aynur Öztürk, yetkililerden yardım isteyerek, “Gönüllü olarak baktığım küpeli, kısırlaştırdığım köpeklerimin barınağa alınacağı söylendi. Eşimle birlikte olayın olduğu yere geçtik. Barınak aracının içerisinde kanlar içerişimde yatan iki köpek vardı. Bir de benim baktığım 3 yaşındaki ‘Haçiko’ cinsi köpeğim vardı. Onu da bayıltmışlar, çırpınıyordu. O köpeğimi geri aldım. Onu kurtardım fakat araç içerisindeki kanlı iki köpeğin akıbetini bilmiyorum. Ardından da zabıta ekipleri geldi. Video çekiyordum. Mamak Belediyesi zabıta ekipleri elimden çekti ve beni darp etti. Telefonumu yere fırlatıp yamulttular. Beni itmeye başladılar. Parmağımda darp izi var. Mamak Belediyesi ile kısırlaştırma işlemi için defalarca iletişime geçtim. Her seferinde bir bahaneyle köpekleri kısırlaştırmadılar. Ben defalarca söyledim kısırlaştırma olsun diye. Arabanın için kan revan içindeydi. Köpekler ölmüştü. Kanları üzerime bulaştı. Barınaktaki şartların çok iyi olmadığını biliyorum. Kendi köpeğimi kanlar içerisinde olan arabaya attıklarını gördüm. Zabıta ekipleri tarafından darba uğradım” ifadelerini kullandı.

Barınak ekipleri ile hayvanseverler arasında tartışma

Öte yandan, duruma tepki gösteren bir grup hayvansever Mamak Belediyesi’ne ait hayvan barınağı önünde toplantı. Hayvanseverlerin içeriye girme taleplerine barınak ekiplerinin olumsuz cevap vermesi üzerine iki grup arasında tansiyon yükseldi. Küfürler, tehdit ve hakaretlerin duyulduğu tartışma jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.