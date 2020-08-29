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Maltepe’deki orman yangını kontrol altına alındı
MALTEPE'DE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 29.08.2020, 18:53
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Maltepe’de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.
Gülensu Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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