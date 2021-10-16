Maltepe’de yürekleri ağza getiren kaza: 4 yaralı

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Pendik istikametinde aşırı hız yapan hafif ticari araç kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak önce orta refüj’de bulunan ağacı kırdı sonra da takla atarak karşı şeride geçti. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi araç içinde sıkıştı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı’ndan Pendik istikametine gitmekte olan Serdar Töre’nin kullandığı 41 VG 482 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken takla atan araç, karşı şeride devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Serdar Töre ile yanında bulunan Berkay Biçen, Salih Töre ve Yiğit Kına araç içinde sıkıştı. Çevrede bulunan diğer araç sürücülerinin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Takla atan aracın parçaları metrelerce yola savruldu

Polis yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de devrilen ağacı motorlu testere yardımıyla keserek olay yerinden kaldırdı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.