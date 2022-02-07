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Maltepe’de yol verme kavgası: İETT otobüsünü yumruklayarak tehditler savurdu

Maltepe’de güzergahında seyir halinde bulunan İETT otobüs şoförü yol üzerinde park halindeki otomobil sürücüsünden yol isteyince kavga çıktı. Otomobilin ön koltuğunda oturan kadın yolcu önce şoförüne tehditler savurdu, ardından İETT otobüsünü yumrukladı. Yola devam eden otomobildeki kadın yolcu sokakta kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 07.02.2022, 13:25
Maltepe’de yol verme kavgası: İETT otobüsünü yumruklayarak tehditler savurdu

Maltepe’de güzergahında seyir halinde bulunan İETT otobüs şoförü yol üzerinde park halindeki otomobil sürücüsünden yol isteyince kavga çıktı. Otomobilin ön koltuğunda oturan kadın yolcu önce şoförüne tehditler savurdu, ardından İETT otobüsünü yumrukladı. Yola devam eden otomobildeki kadın yolcu sokakta kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup genç cadde üzerinde otomobillerini park ederek içinde oturmaya başladı. Cadde üzerinde güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü yol üzerinde park halinde olan otomobilden yol vermesini istedi. Olaya sinirlenen otomobilin ön koltuğundaki bayan yolcu önce İETT şoförüne sözlü tehditlerde bulunarak, ardından küfür ederek İETT otobüsünü yumrukladı. Çevredeki vatandaşlar cinnet geçiren kadın yolcuyu güçlükle araca bindirerek yoluna devam etmesini sağladı. Cadde üzerinde yola devam otomobildeki genç kadın başka bir sokakta kaldırımdaki yayalar ile de tartıştı. Genç kadının tartışması alevlenerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

“Devletin aracına vurma“

Genç kadın şahsın otobüs şoförüne küfür ve hakaret ettiği anlar otobüsün içinde bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförünün yol istediği, duruma sinirlenen genç kadının İETT otobüse yumruklar savurduğu görüldü. İETT otobüsüne yumruklu saldırı yaptığı sırada otobüs şoförünün “Devletin arabasına vurma” dediği cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

“Tekme tokatlar havada uçuştu”

İETT otobüs şoförü ile uzun süre tartışan genç kadın aynı cadde üzerinde yaya olan başka bir kişiye saldırdı .Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga yine yoldan geçen bir başka yayanın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Kavgayı gören Kazım Şahan," Şahsın birisi yolu kapatmıştı. Otobüs şoförü yoldan geçemedi yolu açmasını istedi. Otomobilden bir bayan camı açarak el, kol hareketi yaptı.

Duruma sinirlenen genç kadın İETT şoförüne tehditler savurarak İETT otobüsünü yumrukladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdirildi. Kadının bulunduğu otomobil yoluna devam etti. Genç kadın diğer sokakta başkalarıyla da tartıştı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü, yumruklar uçuştu” diye konuştu.

Kavgaya tanık olan Gökhan Arslan," Ben yoldan geçerken, otobüsün önünü bir tane araba kesmişti. Kadın arabadan indi, Otobüse saldırmaya başladı. Küfürler hakaretler ederek camı yumrukladı. Çevredekiler aracını başka bir sokağa çekti buradan götürdüler" şeklinde konuştu.

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