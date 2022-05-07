Maltepe’de “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” uygulaması

Maltepe’de 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı. Uygulamaya katılan Maltepe Kaymakam Vekili Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, yaya ve sürücülere broşür dağıtarak, kurallar konusunda bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı, 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde ’Yayalar İçin 5 adımda güvenli trafik’ mottosunun yayınlanmasının ardından ekipler, Maltepe Bağdat Caddesi’nde uygulama yaptı. Uygulamaya Maltepe Kaymakam Vekili Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da katıldı. Ertaş, yaya ve sürücülere broşür dağıtarak, kurallar konusunda bilgi verdi. Polis ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı.

Maltepe’de ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla 7 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla il/ilçede belirlenen noktada vatandaşlara kampanya hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Karayolu Trafik Haftası süresince il/ilçe müftülükleriyle camilerde trafik güvenliğine ilişkin mesajlar iletilecek. Okullarda trafik güvenliğine yönelik eğitim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Karayolu Trafik Haftası boyunca yapılacak denetimlerde ticari taksiler, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı denetimlerine ağırlık verilerek emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılacak.

Uygulamaya katılan Maltepe Kaymakam Vekili Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş,” Bugün İçişleri bakanlığımızın Türkiye genelinde uyguladığı yayalarla ilgili kampanyamız var. Yayalar için 5 adımlı güvenli trafik sloganlarımızla hareket ediyoruz. Öncelikle yayalarımızı bilgilendiriyoruz. Daha sonra sürücülerimizi bilgileniyoruz. Bu sayede farkındalığı artırmaya çalışıyoruz” İfadelerini kullandı.

Nursan Selçuk, “Bu denetimden çok memnum oldum. Gerçekten çok değerli bir çalışma vatandaşlarımız ve insanlarımızın can güvenliği bakımından, kazaları önlemek için, üstelikte araç kullanan kişilerinde yaya insanlara biraz daha saygı göstermeli anlamında güzel çalışma olmuş. Gerçekten İçişleri Bakanlığı ve Trafik ekiplerin personellerini tebrik ediyorum” Dedi.