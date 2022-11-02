Maltepe’de yanan iş yerini gözyaşlarıyla izledi

Maltepe’de araç filtrelerinin depolandığı bir iş yerinde yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. İş yerinin yandığını gören işletme sahibi gözyaşlarına boğuldu.

Yangın saat 13.00 sıralarında Maltepe’de Zümrütevler Mahallesi Bayram Sokak üzerinde bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre, araç filtrelerinin depolandığı 500 metrekarelik bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan bina sakinleri tahliye edildi. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yanan iş yerine gelen işletme sahibi gözyaşlarına boğuldu.

"Doğalgazlarımızı kapattık ve itfaiye ekipleri müdahale etti"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Sinan İhsan, "Evdeydik kapının zillerine basıldı. Binamızın altında bir depo vardı. Yangın çıkmış. Dükkan sahipleri de burada yoktu. Tedbirli bir şekilde bina sakinleri aşağıya indirildi. Doğalgazlarımızı kapattık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok şükür yangını söndürdüler" dedi.