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Maltepe’de üniversite öğretim üyesi Aylin Sözer’i öldüren şüpheli adliyeye getirildi
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’in katili sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Asayiş 30.12.2020, 12:10
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