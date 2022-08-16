banner528

banner549

banner547

Son Dakika
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti
Osayi ve Zajc 11’e döndü
Osayi ve Zajc 11’e döndü
Ordu'da fındık vakti!
Ordu'da fındık vakti!

Maltepe’de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye girdi

Maltepe’de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi. Yan yatan geminin içine giren genç halatla üst noktalarına çıkarak içerisinde gezdi. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile görüntüledi.

Asayiş 16.08.2022, 10:12
Maltepe’de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye girdi

Maltepe’de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi. Yan yatan geminin içine giren genç halatla üst noktalarına çıkarak içerisinde gezdi. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile görüntüledi.

Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı. Gemi içerisine giren genç ise dakikalarca yan yatan gemide gezdi. Gençlerin tehlikeli eğlencesi pes dedirtti.

Görüntülerde, yan yatan gemiye giren gencin, halatla tırmandığı ve gemi içerisinde gezdiği görülüyor.

Yorumlar (0)
25°
açık