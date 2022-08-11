Maltepe’de taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

İstanbul Maltepe’de küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen 15 yaşındaki çocuğun ailesi ve tacize uğradığı iddia edilen çocukların aileleri arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak 1 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir manavın 15 yaşındaki oğlu, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz etti. Çocuklar durumu ailelerine anlattı. Durumu öğrenen ailelerden biri markete geldi. İki ailenin arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti. Kavgada 2 kişi silahla vurularak 1 kişi ise darp edilmesi sonucu yaralanırken, şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne diğer yaralı ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin kaçış anı vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle sakini Ural Bildirici, ”Bu binadaki komşu ve karşı binadaki komşunun çocuklarıyla tacizle alakalı bir durum söz konusu. Tacizde bulunan çocuğun ailesi ile mağdur çocukların aileleri arasında burada silahlı tartışma çıkıyor. Şu an hastanedeler. Biri kasığından biri omzundan yaralı” dedi. Tacize uğrayan çocuğun yengesi Nilgün Özşallı, ”Olay 2-3 çocuğun taciz edilmesiyle ortaya çıkıyor. Bir tanesi benim yeğenim. Çocuğu sıkıştırıyor. Çocuk korkunca annesine söylüyor. Baba durumu öğrenince arkadaşlarıyla birlikte hesap sormaya geliyor. Arabadan iner inmez 3 kişi yaralandı. Kardeşim kolundan yaralı.” şeklinde konuştu.