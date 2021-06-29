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Maltepe’de restoran ve iş yerlerinde sahte içki denetimi

Maltepe’de polis ekiplerince kafe, lokanta ve alkol satış yapan iş yerlerine sahte içki denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında iş yerlerinde satılan alkollü içkiler ile iş yeri belgeleri ve korona virüse karşı alınan önlemler denetlendi.

Asayiş 29.06.2021, 13:32
Maltepe’de restoran ve iş yerlerinde sahte içki denetimi

Maltepe’de polis ekiplerince kafe, lokanta ve alkol satış yapan iş yerlerine sahte içki denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında iş yerlerinde satılan alkollü içkiler ile iş yeri belgeleri ve korona virüse karşı alınan önlemler denetlendi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beşçeşmeler merkezli olarak sahte içki, sigara ve Covid-19 denetimi yapıldı. İstanbul Valiliği Tarım İl Müdürlüğü, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ve Maltepe Belediyesi Zabıta Ekiplerince son günlerde görülen sahte alkol satışı ve tüketimi sebebiyle görülen ölüm vak’aları üzerine harekete geçilerek lokanta, kafe ve alkollü içki satışı yapan iş yerlerinde sahte içki denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde kullanılan ekipmanlar aracılığıyla bandrol kontrolü, zabıta ve polis ekiplerince işletme ruhsatları, maske ve mesafe kontrolü gerçekleştirildi. Gün boyu denetimlerim devam edeceği de öğrenildi.
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