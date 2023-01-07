Maltepe’de otomobilin camlarını kırıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Maltepe’de park halinde bulunan bir otomobilin camlarını kıran hırsız, araçta bulunan ruhsat ve 3 adet cep telefonunu çaldı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe’de bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 04.40 sıralarında E-5 yan yolda park halinde olan iki aracın camlarının kırılarak araç içerisinden 1 adet araç ruhsatı ve 3 adet cep telefonunun çalındığını belirledi.

Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde her iki olayı da aynı şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmaların devamında, görüntüler üzerine yoğunlaşarak araştırmalar genişletildi, şüpheli şahsın kaçtığı güzergah boyunca yaklaşık 3 kilometre alanda bulunan güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

İnceleme neticesinde, olaydan sonra Altayçeşme Mahallesi’ne gittiği belirlenen ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli C.S.B. (20) isimli şahıs 5 Ocak 2023 tarihinde yakalandı. Yakalanan C.S.B., “Otodan Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.