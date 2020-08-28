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Maltepe’de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan helikopterle de müdahale ediliyor.
MALTEPE'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA İTFAİYE EKİPLERİNİN YANI SIRA HAVADAN HELİKOPTERLE DE MÜDAHALE EDİLİYOR.
Asayiş 28.08.2020, 16:32
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Maltepe’de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan helikopterle de müdahale ediliyor.
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