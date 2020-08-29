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Maltepe’de orman yangını
MALTEPE'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLİRKEN, YANGINA HELİKOPTERLE DE MÜDAHALE EDİLİYOR.
Asayiş 29.08.2020, 18:27
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Maltepe’de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına helikopterle de müdahale ediliyor.
Gülensu Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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