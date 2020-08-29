Maltepe’de orman yangını

Maltepe’de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

Gülensu Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.