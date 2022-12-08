Maltepe’de okul önlerinde sıkı denetim

Maltepe’de polis ekipleri, okul önlerinde denetim yaptı. Okul çevresinden geçen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ekipler, Fındıklı Şehit Gökhan Soylu İlkokul önü ve çevresinde denetim yaptı. Denetime asayiş ekipleri ile mobil okul tim ekipleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, araç sürücülerine Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

“Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerin okul çevrelerinde yapılması çok önemli”

Uygulamadan memnun olduklarını belirten taksi sürücüsü Hüseyin Köleoğlu, “Halkın güvenliği için denetimler olmalı ve yapılmalı. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerin okul çevrelerinde yapılması çok önemli. Bu konuda ekipleri de tebrik ediyoruz” dedi.

Velilerden Hafise Gökhan ise “1. sınıfa giden bir oğlum var. Polislerin rutin kontrol yaptığını ve denetlediklerini söylediler. Tabii bunlar güzel şeyler, biz de çocuklarımızı okula emanet ediyoruz“ diye konuştu.