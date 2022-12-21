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Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 21.12.2022, 14:02
Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.