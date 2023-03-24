Maltepe’de Narko Tır’da uyuşturucuya karşı bilgilendirme

Maltepe’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu bağımlılığı, zararları ve uyuşturucudan çocukların korunma yolları anlatılırken Narko Tır içerisinde kurulan ekranlar aracılığıyla da interaktif sistem üzerinden öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce Maltepe’ye getirilen Narko Tır içerisinde uyuşturucunun zararlarına ilişkin öğrenciler ve vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinliğe Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirilen Narko Tır içerisinde bulunan polis ekipleri, 12 ekran 30 uygulama ile interaktif sistem üzerinden yasaklı maddeler ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Diğer yandan tır önüne kurulan stantlarda ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

"Amacımız gençlerimizi, öğrencilerimizi uyuşturucu tuzağından kurtarmaktır"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maltepe kaymakama Bahri Tiryaki, "Amacımız özellikle yetişme çağındaki gençlerimizi, öğrencilerimizi uyuşturucu tuzağından kurtarmaktır. Bugün tırımızla, insanlığı olumsuz etkileyen bu maddelerin insanlığa verdiği zararları göstererek gençlerimizi, öğrencilerimizi, insanlarımızı olumsuz etkileyen bu maddelerden uzak tutmak" dedi.