Maltepe’de minibüs alev alev yandı, faciadan dönüldü

Maltepe minibüs yolunda seyir halindeki hatlı minibüs bir anda alev aldı. Minibüsün içerisindeki yolcular ile minibüs şoförü kendilerini dışarı attı. Faciadan dönülen olayda minibüsün yandığı anlar kameraya yansıdı. Olay, Maltepe minibüs yolunda saat 17.45 sıralarında yaşandı. Seyir halinde olan bir hatlı minibüs bir anda yanmaya başladı. Yanan minibüsün şoförü ile yolcuları kendilerini hızla dışarı attı. Minibüs kısa sürede alev topuna döndü. Ara ara minibüste patlamalar da yaşandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar yanan minibüsü izlerken itfaiye yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın hakkında konuşan minibüs şoförü, "Bir anda alev aldı. Yolcuları direkt tahliye ettik" dedi.

Yangına tanık olan vatandaşlardan Yiğit Alp Araz, "Biz arkadaşlarla oturuyorduk. Milletin koşuştuğunu gördük. Bir geldik ki minibüs yanıyor. Patlama oldu sesler geldi. Alevler yükseldi" şeklinde konuştu.

Öte yandan, minibüsün yol ortasında alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.