Maltepe’de makas atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı

Maltepe D-100 karayolu üzerinde aşırı hız yapan sürücü makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada aracıyla hız yapan sürücü makas atarak ilerledi. Sürücü hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran sürücü tehlikeli yolculuğunu kayda aldırarak sosyal medyada paylaştı.