Maltepe’de mağazadan mont hırsızlığı kamerada

Maltepe’de bir giyim mağazasına giren bir şahıs, stant üzerinde duran montu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Maltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya müşteri gibi gelen bir şahıs, işletme sahibinin diğer müşterilerle ilgilendiği esnada kapı önündeki stant üzerinde bulunan montu çaldı. Şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra çaldığı montla hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibiyse durumu kayıtları izleyince fark etti.

“Kayıtları izleyince anladık”

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan işletme sahibi Fadime Özbey, “Mağazadan sürekli çalınıyormuş. Biz de kayıtları izleyince fark ettik. Müşterilerle ilgileniyorduk. Bu çalan şahıs da o esnada gelmiş. Dışarıda duran montu çalmış. Biz daha sonradan durumu fark ettik. Kayıtları izleyince anladık. Hiç yakıştıramadım” dedi.