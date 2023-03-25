Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki seyyar satıcıyı altına aldı

Maltepe’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak seyyar satıcıyı altına aldı. Otomobilin altında vatandaşlar tarafından çıkarılan yaşlı seyyar satıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının yerde yattığı ve vatandaşların yardım etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Maltepe’de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı 34 KR 9016 plakalı otomobil yoldan saparak kaldırıma fırladı. Otomobil kaldırımda bulunan bir seyyar satıcıyı altına aldı. Yaşlı satıcıya çarparak yaralayan otomobil ATM ile duvar arasına sıkıştı. Çevredekiler otomobil altında kalan seyyar satıcıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen ambulans tarafından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kazaya tanık olan İsmail Akbaş, "Araç karşıdan geldi. İki aracın arasından geçip bu araya girdi. Burada eşyalar satan yaşlı seyyar satıcı vardı. Onu altına aldı. Adamı aracın altından çıkardık. Aracın sürücüsünün ifadesine göre freni patladı dedi ama bize göre fren yerine gaza basmış, caddeyi geç fark etti herhalde. Çünkü arabayı kendi haline bıraksanız kaldırımda takılır. Yaralının burnu kırıktı" dedi.

Otomobilin çarptığı yaralının yerde yattığı ve çevredekilerin yardım etme çabası kask kamerasına yansıdı.