Maltepe’de kontrolden çıkan lüks cip yol ortasında devrildi
İSTANBUL (İHA) - MALTEPE'DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ LÜKS CİP ÖNCE CAMİNİN MERDİVENLERİNE ÇARPTI ARDINDAN SOKAK ORTASINDA DEVRİLDİ. SÜRÜCÜ İLE YANINDAKİ KİŞİ ŞANS ESERİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.
Maltepe’de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip önce caminin merdivenlerine çarptı ardından sokak ortasında devrildi. Sürücü ile yanındaki kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Bayır Sokak üzerinde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Abdurrahman A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği BMW marka lüks cip, önce caminin merdivenlerine çarptı ardından takla atarak yol ortasına devrildi. Gürültüyü duyan mahalleli sokağa döküldü. Sürücü ile yanındaki kişi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polisin sürücüye uyguladığı promil testinde şahsın 2.31 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Kazaya tanık olan Murat Karadağ, "Sesi duyunca kapıya çıktık. Caminin merdivenlerine çarpıp yan yatmış. Bir şeyi yoktu. Alkollüymüş" dedi.
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