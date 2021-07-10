Maltepe’de karısını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Maltepe’de 9 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Olaydan sonra kaçış anları kameralara yansıyan şahsın, karısının kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, Maltepe İdealtepe Mahallesi’nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ümit F. (35), daha önce de kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Deniz F. (42) ile kavga etmeye başladı. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine defalarca bıçaklayan saldırgan koca, olay yerinden kaçarken eşi Deniz F. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

"Kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalandı"

Olayı duyan komşularının ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın aracıyla kaçtığını tespit eden polis ekipleri kısa sürede Ümit F.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ümit F.’nin olayda kullandığı bıçağı araçtan attığı tespit edildi. Zanlı gösterdiği yerde yapılan aramada olayla kullanılan bıçak bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Olaydan sonra kaçış anları kameralara yansıyan şahsın, karsının kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Yakınları araya girince boşanmaktan vazgeçmiş

Öte yandan Deniz F.’nin daha önce polise de şikayet ettiği kocası Ümit F. ile yakınlarının araya girmesiyle boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.