Maltepe’de ‘huzurlu sokaklar’ denetimi

İstanbul Maltepe’de akşam saatlerinde çok sayıda polisin katılımıyla ’Huzurlu Sokaklar’ adlı asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde yaklaşık 465 görevli polisin ve 44 timin katılımıyla ilçe genelinde ‘Huzurlu Sokaklar’ adlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Maltepe’de düzenlenen ‘Huzurlu Sokaklar’ adlı denetimde : Milli güvenlik ve kamu düzeni , genel sağlık ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması , suç işlenmesinin önlenmesi , bulundurulması yasak olan silah , patlayıcı madde veya eşyanın tespiti gibi vs. herhangi bir suç ile ilgili ilçe genelinde denetim ve kontrol yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde yunus polisleri, asayiş, trafik polisleri ve görevli diğer personellerin katılımıyla ; umuma açık yerler ,park ve bahçeler ve trafik polislerinin eşliğinde güvenlik noktalarından geçen araçlar durdurularak kontrol edildi. Araç içinde ki kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı. Yer yer alkol kontrolünü de yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan ‘Huzurlu Sokaklar’ denetimde lazım görüldüğü üzere idari para cezaları da yazıldı.

Sokaklardan geçen motokuryeler de durdurularak denetlendi. Maltepe’de akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetime helikopter desteği de sağlandı.