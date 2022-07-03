Maltepe’de gecekonduda yangını

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan başka bir gecekonduya ve 2 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.