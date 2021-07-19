Maltepe’de freni boşalan kamyon araçlara çarptı: 2 yaralı

Maltepe’de yokuşu çıkarken freni boşalan kamyon, geri geri kayarak araçlara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Maltepe Ataman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıktığı sırada freni boşalan kamyon, geri istikamete doğru hızlı şekilde kaymaya başladı. Kamyon yoldaki araçlara çarparak durabilirken, araçlardaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada olay yerinden geçen sağlıkçı kadın yaralıların yardımına koştu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Etrafta yayaların az olması ve kayan kamyonu fark etmeleri ise faciayı önledi. Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

“Kamyonun freni patlamış, geri geri geldi”

Kazaya tanık olan Umut Şakar, "Burada duruyorduk. Kamyon yukarı doğru çıkıyordu, freni patlamış galiba geri geri geldi arkadaş. Burada da Mercedes bir araç duruyordu. Bağırdık ama heyecan yaptı herhalde. Kaydı geri geri geldi, Mercedes’e vurdu. Oradan bizim ticari taksiye vurdu. 4-5 arabaya vurdu arkadaş. Genç bir arkadaştı kamyonun şoförü. Yaralı vardı Mercedes’in içinde. Benim gördüğüm 2 kişi yaralıydı. Abi biraz şuurunu falan kaybetti, bayıldı burada. Sonra doktor bir hanımefendi geldi. Tesadüfen buradan geçiyormuş. O ilk yardım yaptı, sonra ambulans geldi. Ambulanslar falan yardımcı oldu. Aldı götürdüler. Allah’tan insan yok yani. Çok ağır bir yaralı yoktu. Sadece o Mercedes’in içindekiler. Aile biraz yaralı çıktı ama Allah’a çok şükür daha iyi oldular" dedi.