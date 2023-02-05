Maltepe’de fırtına çatıda bulunan izolasyon malzemesini sokağa düştü

İstanbul’da öğlen saatlerinde itibaren başlayan sağanak yağmur ve fırtına sebebiyle Maltepe’de bir binanın çatısında bulunan izolasyon malzemesi yerinden sökülerek sokağa düştü. Olayda kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Emre Sokak üzerinde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre sokak üzerinde 5 katlı bir binanın çatısında bulunan izolasyon malzemesi fırtına sebebiyle yerinden söküldü. İzolasyon malzemesi, rüzgarında şiddetiyle sokağa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çatısında kalan parçayıda keserek çalışmalarını tamamladı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, binada maddi hasar oluştu.

(ES-EK-