Maltepe’de etkili olan yağış nedeniyle 3 araç suya gömüldü

Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe’de sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle 3 araç ve sürücüler sokakta mahsur kaldı.

İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Maltepe’de yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle 3 araç ve sürücüler sokakta mahsur kaldı. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlatırken mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Bazı araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.