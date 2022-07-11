Maltepe’de, boşanma aşamasındaki eşine mesaj attıktan sonra intihar etti

Maltepe’de yaşayan ve boşanma aşamasında olan bir kişi, eşine intihar edeceğine dair mesajlar attı. Mesajları aldıktan sonra eşinin evine gelen kadın eve giremeyince polisi aradı. Eve giren polis, eşine mesajlar atan vatandaşın cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, Maltepe’de Fındıklı Mahallesinde dün yaşandı. Moto kuryelik yapan ve boşanma aşamasında olan M.Ç, iddiaya göre, eşine intihar edeceğine dair mesajlar attı. Aldığı mesajlar ile endişeye kapılan kadın, eşinin bulunduğu eve geldiğinde kapıyı açamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çatı katta bulunan evin çatı kısmında bulunan girişinden eve girdiğinde M.Ç’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

M.Ç’nin kendisi gibi moto kuryelik yapan arkadaşları da haberi alınca evinin önüne geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından M.Ç’nin cenazesi olay yerinden götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.