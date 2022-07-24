Maltepe’de boş arsadaki yangın iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı

Maltepe’de yaklaşık 3 dönümlük boş arazide kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. Hızla yayılan alevler arsa yakınında bulunan iş yerine ve çocuk parkına sıçramadan söndürülürken, bölge havadan görüntülendi.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde kuru otların olduğu yaklaşık 3 dönümlük boş arsada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın, arsa yakınında bulunan bir iş yeri ve çocuk parkına sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan kuru otlardan sıçrayan alevler, parkın yakınında bulunan ağaçlara da zarar verdi. Çevredeki vatandaşlardan kimisi hortum ile su sıkarak, kimisi de kürekle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Hasan Bozkurt adlı vatandaş, “Yangın aşağıdan çıktı, yukarı doğru gelince biz de evlerden kürekler alarak çıktık. Uğraşıyoruz. Zor oldu ama kontrol altına alındı” dedi.

Kuru otların yandığı boş arsa dron ile görüntülendi.