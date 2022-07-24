Maltepe’de boş arsada kuru otlar yandı

Maltepe’de yaklaşık 3 dönümlük boş bir arsada kuru otlar yandı. Alevler, otların tutuşmasıyla hızla arsada yayıldı. Yangın, arsa yakınında bulunan iş yeri ve çocuk parkına sirayet etmeden söndürüldü. Yanan arsa havadan görüntülendi.

Maltepe’de Zümrütevler Mahallesinde kuru otların olduğu yaklaşık 3 dönümlük boş arsada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla arazide yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren mücadele ile yangını kontrol altına aldı. Yangın, arsa yakınında bulunan bir iş yeri ve çocuk parkına sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan kuru otlardan sıçrayan alevler, parkın yakınında bulunan ağaçlara da zarar verdi. Çevredeki vatandaşlardan kimisi hortum ile su sıkarak kimisi de kürek ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Hasan Bozkurt “Yangın aşağıdan çıktı yukarı doğru gelince biz de evlerden kürekler alarak çıktık. Uğraşıyoruz. Zor oldu ama kontrol altına alındı” dedi.

Kuru otların yandığı boş arsa dron ile görüntülendi.