Maltepe’de askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
MALTEPE’DE BULUNAN KENAN EVREN KIŞLASI’NDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ VE HELİKOPTERİN 4 SAATLİK MÜDAHALESİ SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI.
Maltepe’de bulunan Kenan Evren Kışlası’nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve helikopterin 4 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Maltepe’de bulunan Kenan Evren Kışlası’nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın büyük paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Havadan da destek verildi
Anadolu yakasındaki tüm ilçelerin itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Sinop’tan sevk edilen itfaiye helikopteri de tazyikli su ile alevlerin söndürülmesine destek verdi. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın, 4 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çıktığı alanda soğutma çalışması yaptı. Çevrede geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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