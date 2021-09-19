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Maltepe’de aşırı hız dehşeti: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe’de hız yapan iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu durağına savrulan araç otobüs bekleyen bir öğrenciye çarparken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 19.09.2021, 11:07 19.09.2021, 11:25
Maltepe’de aşırı hız dehşeti: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe’de hız yapan iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu durağına savrulan araç otobüs bekleyen bir öğrenciye çarparken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde geçtiğimiz cuma günü sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeyi birleştiren dört yol üzerinde hız yapan iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araçlardan biri o esnada okula gitmek üzere durakta otobüs bekleyen bir öğrenciye çarptı. Genç yola savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrenciyi hastaneye yetiştirmek isteyen ambulans cadde üzerindeki yoğun trafik nedeniyle bir süre ilerleyemezken, kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Durakta bekleyen vatandaşa çarptı"

Çevre esnaflarından Metin Kale, "Kaza, kontrolsüz iki aracın çarpışmasıyla başladı. Araçlardan biri çarpmanın hızıyla durakta bekleyen genç arkadaşa çarptı. Duraktaki arkadaşın sanırım durumu ağırdı. Burada çok sık kaza yaşanıyor. Otobüs durağının olduğu sabahları fazla kalabalık oluşuyor. O alanda durak ya da bank olmadığı için insanlar yola taşıyor. Sürücüler de bu caddede dikkatsiz kullanınca maalesef bu kazalar oluyor. Bu noktada defalarca benzeri kazalar yaşandı” diye konuştu.

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