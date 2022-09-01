Maltepe’de 16 yıllık eşini bıçakla yaraladı

Maltepe’de bir şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken olayda ağır yaralanan eş hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Yokuş Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hamdi Azbay isimli şahıs 16 yıllık eşi Alev Azbay ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hamdi Azbay, yanına aldığı bıçakla eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hamdi Azbay ise gözaltına alındı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Alev Azbay’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.