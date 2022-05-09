Maltepe’de 100 bin TL’lik motosikleti ittirerek çaldılar

Maltepe’de bir arkadaşının evine gelip kapının önüne spor motosikletini park eden vatandaş, 100 bin TL değerindeki motosikletini park ettiği yerde göremeyince hayatının şokunu yaşadı. Motosikletini bulana 10 bin TL vereceğini belirten hırsızlık mağduru vatandaş, aynı zamanda motosikletini kendisine geri getirmesi halinde hırsıza da 10 bin TL vereceğini belirtti. Başka bir motosikletle gelen hırsızların, çaldıkları motosikleti ayaklarıyla ittirerek götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Maltepe’de Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Spor motosikleti ile arkadaşının evine gelen Samet Gürkaynak, motosikletini kapının önüne park edip arkadaşının evine girdi. Ertesi gün kapının önüne çıkan Gürkaynak, motosikletini bıraktığı yerde göremeyince şoke oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Gürkaynak, 100 bin TL değerindeki motosikletinin, başka bir motosikletle gelen iki hırsız tarafından çalındığını fark etti. Gürkaynak, motosikletinin bir an önce bulunması için polise başvurdu.

Hırsızlık mağduru Gürkaynak, motosikletini bulana ya da görene 10 bin TL vereceğini belirtti. Gürkaynak aynı zamanda çaldığı motosikleti geri getirmesi halinde hırsıza da 10 bin TL vereceğini söyledi.

Motosikleti çalınan Samet Gürkaynak, “Maltepe’de arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Sabah motosikletimi bıraktığım alanda yoktu. Güvenlik kamera görüntülerine baktığımızda motosikletli 2 kişi direksiyon kilidini kırarak, egzoz kısmından ittirerek çalıyorlar. Motosikletimi bulanlara 10 bin TL ödül vereceğiz. Hırsızlar da getirirse onlara da vereceğiz. Yetkililerden bulunması konusunda yardım istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, hırsızların çaldıkları motosikleti ayaklarıyla ittirerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir motosiklette bulunan hırsız çaldıkları motosikleti ayağıyla ittiriyor. Çalınan motosiklete ise diğer hırsızın oturduğu görülüyor.