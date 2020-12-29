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Maltepe Kaymakamlığından öğretim üyesi Aylin Sözer’in öldürülmesiyle ilgili açıklama
İSTANBUL (İHA) – Maltepe Kaymakamlığı, öğretim üyesi Aylin Sözer’in bıçaklanarak öldürülüp ardından yakılması olayının zanlısının gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü açıkladı.
Asayiş 29.12.2020, 18:04
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İSTANBUL (İHA) – Maltepe Kaymakamlığı, öğretim üyesi Aylin Sözer’in bıçaklanarak öldürülüp ardından yakılması olayının zanlısının gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü açıkladı.Maltepe Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "29 Aralık 2020 günü Maltepe ilçesinde meydana gelen kasten öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı K.A.’nin A.S. isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde K.A.’nin A.S. isimli kadın şahsı öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli şahıs K.A. gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır. Tahkikat işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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