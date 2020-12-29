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Maltepe'de bir şahıs esir aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü
Maltepe'de bir şahıs eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen öğretim üyesi bir kadını 2 gün boyunca evinde esir aldı. Şahıs kadını yakarak yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken şahıs gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı.
Asayiş 29.12.2020, 14:14 29.12.2020, 14:50
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Eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döken katil Kemal Delbe, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.
Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi.
Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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