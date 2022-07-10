Maltepe D-100 Karayolu’nda zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi

İstanbul’da sağanak yağış sonrası D-100 Karayolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası 10 araç zincirleme kazaya karıştı. Vatandaşların kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 vatandaş tedbir amaçlı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile üç şeritlik karayolunun bir şeridi trafiğe açıldı. Kaza yapan araçların çekici ile karayolundan çekilmesi ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası karayolu tekrardan trafiğe açıldı.