Malta’da 11 saatlik operasyon: 440 göçmen kurtarıldı

Malta açıklarındaki uluslararası sularda tespit edilen aşırı kalabalık bir balıkçı botunda bulunan 440 göçmen, 11 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Malta açıklarındaki uluslararası sularda tespit edilen aşırı kalabalık bir balıkçı botunda bulunan 440 göçmenin 11 saat süren başarılı operasyonun ardından kurtarıldığı kaydedildi. Operasyonun MSF’ye ait Geo Barents kurtarma gemisi ile yapıldığını aktaran MSF yetkilileri, zorlu hava koşulları nedeniyle operasyonun uzun sürdüğünü belirtti. Kurtarma operasyonunu yöneten Riccardo Gatti, kurtarılanlar arasında 8 kadın ve 30 çocuk bulunduğunu söyledi. Göçmenlerin, 1 Nisan’da Libya’nın Bingazi kentinden yola çıktıkları ve son 2 günü yiyecek-içecek olmadan geçirdikleri öğrenildi.

Göçmenlerden gelen kurtarma çağrılarına yanıt veren Alarm Phone kurumu, 2 gün önce balıkçı teknesinden bir çağrı almış ve müdahale etmesi için MSF’ye haber vermişti.