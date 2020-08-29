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Malkara’da traktör devrildi: 1 yaralı
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU GENÇ SÜRÜCÜ YARALANDI.
Asayiş 29.08.2020, 10:17
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı alamayan traktörün devrilmesi sonucu genç sürücü yaralandı.
Kaza, Karamurat Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlık istikametinden Karamurat’a yokuş aşağı seyreden Abdulkadir Görmüş (18) yönetimindeki römork takılı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Viraja geldiği esnada devrilen traktör duvara çarptı. Yaralanan traktör sürücüsü, kısa sürede olay yerine ulaşan Ballı 112 ambulansıyla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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