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Malkara’da pat patlara ceza yağdı

TEKİRDAĞ’DA MALKARA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK OLAN PAT PATLARA CEZA KESTİ.

Asayiş 03.10.2020, 15:07
Malkara’da pat patlara ceza yağdı

Tekirdağ’da Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafiğe çıkması yasak olan pat patlara ceza kesti.

Malkara’nın çeşitli noktalarında belirli aralıklara trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Trafiğe engel durumu olan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafikten men ediliyor.

Malkara polisi, ilçede çıkardığı sesten dolayı vatandaşların yoğun şekilde şikayet ettiği ‘pat pat’ diye tabir edilen tarım düzeneklerine sıkı denetim başlattı. Daha önce de trafik kazalarına karışan pat patlara ceza kesildi.

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